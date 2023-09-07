Описуючи це як "Покращену конфіденційність реклами", Google називає функцію "заміною файлів cookie".

У Google поступово впроваджують нову технологію для таргетованої реклами у своєму браузері Chrome. Тепер, якщо побачите цікаву для вас рекламу на сторонніх ресурсах, не дивуйтеся.

По суті, це заміна файлів "cookie", пишуть ЗМІ. Однак замість того, щоб запитувати дані про користувачів один у одного, сторонні сайти тепер можуть безпосередньо звернутися до Google, а компанія надішле їм "профіль переваг користувача".

Це нововведення почало поширювати з релізом Chrome 115 ще в липні, і до вересня воно з'явилося вже у багатьох користувачів. Якщо ви пропустили оповіщення про нову політику, то, нова опція, скоріш за все, залишиться увімкненою.

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Якщо ви не хочете, щоб Google відправляла вашу історію браузера третім особам, таргетовану рекламу за темами можна відключити. Для цього:

Запустіть Chrome з ПК і перейдіть до "Налаштувань";

Знайдіть розділ "Конфіденційність та безпека";

Тут нас цікавлять пункти "Теми реклами" і "Реклама, пропонована сайтами" – переведіть обидва перемикачі в неактивне положення.

А якщо вам подобається ідея таргетованої реклами, але ви не бажаєте бачити рекламні пропозиції з певних тем, ви можете або відключити їх, або додати в розділ "Заблоковані".

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці "фішки" додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу свого браузера.

А якщо ви пропустили, нещодавно Opera оновила свій класичний браузер, впровадивши туди чат-бот ChatGPT і "розумні" вкладки. Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

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