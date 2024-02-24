На одному з етапів Apple навіть експериментувала з Dynamic Island на всю ширину екрана.

Apple протягом багатьох років вивчала різноманітні ідеї щодо вирізу ("чубчика") на екрані iPhone, перш ніж прийшла до нинішнього дизайну Dynamic Island, повідомляє портал MacRumors, який поділився ілюстраціями небачених раніше концепцій.

До появи Dynamic Island Apple експериментувала зі спливаючим меню в правій частині екрана, яке надавало користувачам швидкий доступ до годинника, сигналу стільникового зв'язку і Wi-Fi, яскравості дисплея, гучності і рівня заряду батареї.

Ще одна ідея, яку розглядала Apple, полягала в тому, щоб приховати виріз через заповнення верхньої частини дисплея чорним кольором. Завдяки контрастності OLED-дисплеїв така область була б майже непомітною від решти корпусу, при цьому сприяла економії заряду батареї.

Відео дня

Пізніше Apple спала на думку ідея Dynamic Island з прямокутною областю у верхній частині екрана, яка змінює свій розмір і форму залежно від того, що відбувається на iPhone.

На ранніх етапах розробки вікно відображалося в повному розмірі постійно, але зрештою було вирішено зробити його інтерактивним залежно від подій в iOS.

Раніше стало відомо, що компанія тестує версію iPhone 16 Pro, в якій замість Dynamic Island використовується круглий виріз в екрані під селфі-камеру. Але навряд чи це трапиться в найближчі кілька років.

Очікується, що оновлення камери стане одним із ключових поліпшень у серії iPhone 2024 року. Для цього виробник встановить на корпусі ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть вперше за багато років.

Вас також можуть зацікавити новини: