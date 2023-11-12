У лінійці iPhone 14 на зміну звичному "чубчику" прийшов динамічний виріз Dynamic Island. Але, схоже, ненадовго.

З виходу лінійки iPhone 15 не минуло й двох місяців, а Apple вже працює над спадкоємцем, який дебютує наступної осені. Витіки вказують, що він вийде набагато цікавіше актуальної лінійки, в тому числі в плані дизайну.

За даними Маджин Бу, відомого інсайдера з Китаю, зараз Apple тестує версію iPhone 16 Pro, в якій замість технології Dynamic Island використовується більш звичний для користувачів смартфонів круглий виріз в екрані під "фронталку".

На основі цих даних він показав концепт, як саме може виглядати такий айфон. Щоправда, не зовсім зрозуміло, де в такому випадку будуть розміщуватися датчики Face ID – ймовірність повної відмови від системи розпізнавання особи в найближчі роки мінімальна.

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Інсайдер зазначив, що даний прототип може так і залишитися прототипом, а в продажу з'явиться інша версія. Остаточне рішення щодо дизайну буде прийнято в березні 2024 року.

На думку журналістів, враховуючи ажіотаж, який викликав Dynamic Island під час презентації серії iPhone 14 в 2022 році, реальні можливості цієї функції не вражають, хоча все ще є надія, що Apple додасть більше функцій для заміни вирізу.

Нагадаємо, Apple в цьому році перевела на Dynamic Island всі версії iPhone 15, який раніше був ексклюзивом iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. На нього приходять різні сповіщення, тут відображаються таймер, музика та інша інформація з сервісів Apple.

Яким буде iPhone 16: чутки від перевірених інсайдерів

За раннім витокам, iPhone 2024 повинні вийти доволі цікавими. Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї і буде оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone, а не тільки Pro. Також в iPhone 16 з'явиться ще одна кнопка, яка нібито відповідатиме за спуск затвора камери.

При цьому очікується, що iPhone 16 може сильно подорожчати порівняно з iPhone 15. Попри збільшення витрат на виробництво, Apple цього року не підвищувала ціни на жодну зі своїх моделей iPhone і фактично сама "заплатила за апгрейд". Тому в 2024 компанії доведеться переглянути прайс-лист.

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