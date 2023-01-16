За чутками, всі версії iPhone 15, включаючи молодшу модель, відмовляться від характерної "моноброві" на користь Dynamic Island. Китайське видання Sina, посилаючись на інсайдерів, показало, як імовірно буде виглядати iPhone 15 з новим інтерактивним вирізом в дисплеї.
Судячи з рендерів, базовий айфон 15, який вийде в 2023 році, практично не отримає будь-яких інших нововведень в плані дизайну: блок камер як і раніше вміщує два модулі, розташованих по діагоналі, задня панель у гаджета глянцева, а рамка – матова.
При цьому, зазначається, що попри впровадження "острівця", базові моделі iPhone 15 знову залишаться з 60-герцовыми дисплеями. Через це новомодна функція Always-On Display, як і раніше, буде ексклюзивною для Pro-моделей. Крім того, апарату приписують торішній процесор A16 Bionic.
На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.
Основні зміни, за даними інсайдерів, торкнуться "титанового" iPhone 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, яка стоїть в Apple Watch Ultra. Також у нього буде подвійна селфі-камера, а на задній панелі з'явиться перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.
Всі ці нововведення позначаться на ціні – новинка буде коштувати $1299 без урахування податків і відв'язування від оператора. Таким чином повністю укомплектований iPhone 15 Ultra з обсягом пам'яті 1 ТБ може в кінцевому підсумку коштуватиме 1799 доларів (понад 66 000 грн), оскільки iPhone 14 Pro Max з 1 ТБ коштує 1599 доларів.
Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.