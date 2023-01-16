Попри впровадження "острівця", базові моделі iPhone 15 знову залишаться з 60-герцовыми дисплеями.

За чутками, всі версії iPhone 15, включаючи молодшу модель, відмовляться від характерної "моноброві" на користь Dynamic Island. Китайське видання Sina, посилаючись на інсайдерів, показало, як імовірно буде виглядати iPhone 15 з новим інтерактивним вирізом в дисплеї.

Судячи з рендерів, базовий айфон 15, який вийде в 2023 році, практично не отримає будь-яких інших нововведень в плані дизайну: блок камер як і раніше вміщує два модулі, розташованих по діагоналі, задня панель у гаджета глянцева, а рамка – матова.

При цьому, зазначається, що попри впровадження "острівця", базові моделі iPhone 15 знову залишаться з 60-герцовыми дисплеями. Через це новомодна функція Always-On Display, як і раніше, буде ексклюзивною для Pro-моделей. Крім того, апарату приписують торішній процесор A16 Bionic.

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На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

Основні зміни, за даними інсайдерів, торкнуться "титанового" iPhone 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, яка стоїть в Apple Watch Ultra. Також у нього буде подвійна селфі-камера, а на задній панелі з'явиться перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

Всі ці нововведення позначаться на ціні – новинка буде коштувати $1299 без урахування податків і відв'язування від оператора. Таким чином повністю укомплектований iPhone 15 Ultra з обсягом пам'яті 1 ТБ може в кінцевому підсумку коштуватиме 1799 доларів (понад 66 000 грн), оскільки iPhone 14 Pro Max з 1 ТБ коштує 1599 доларів.

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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