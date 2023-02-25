"Плюс", як і Pro-версія, отримає екран з вирізом Dynamic Island.

Не так давно портал 9to5Mac ділився першими зображеннями iPhone 15 Pro, а тепер опублікував аналогічні рендери 15 Plus, які створені на основі CAD-креслень смартфона.

Відомо, що iPhone 15 Plus, як і Pro-версія, отримає екран з вирізом Dynamic Island – на зміну знайомому всім "чубчику" у верхній частині екрана прийде "динамічний острів".

Що ще змінитися в порівнянні з iPhone 14 Plus:

порт USB-C замість фірмового Lightning;

більш тонкі рамки навколо дисплея;

злегка закруглені краї корпусу для більш зручного хвата.

За даними джерела, точні розміри iPhone 15 Plus становлять 160,87×77,76×7,81 мм проти 160,84×78,07×7,79 мм у iPhone 14 Plus.

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Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться восени. Очікується, що базові моделі в цьому році будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями.

Окрім нової камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде збільшений обсяг ОЗУ до 8 Гб, ще більш швидкий процесор A17 і відмова від фізичних кнопок.

Найголовніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископний телеоб'єктив.

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