Очікується, що базові моделі iPhone (2023) будуть більш збалансованим, аби скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями.

Одним з головних нововведень в актуальній лінійці iPhone 14 став 48-мегапіксельний датчик з високою роздільною здатністю для основної камери. Однак він дістався тільки "прошкам", тоді як дешевшим версіям довелося задовольнятися 12-Мп камерами.

Згідно з останніми чутками, з релізом iPhone 15 відбудеться перехід базових версій на 48-мегапіксельну камеру – тобто, в чотири рази більше, ніж зараз.

Також згадується, що базові моделі iPhone 15 останніми позбудуться "моноброві" на екрані, яка вперше з'явилася ще в 2017 році. Таким чином, всі моделі майбутніх айфонів матимуть новий виріз Dynamic Island, який вперше з'явився в iPhone 14 Pro.

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Різниця між iPhone 15 і 15 Pro буде не такою значною

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Очікується, що базові моделі в цьому році будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями.

Окрім нової камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде ще новіший процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ та, за чутками, відмова від фізичних кнопок.

Найсуттєвіші зміни Apple припасла для моделі Ultra. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископний телеоб'єктив.

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