Серед головних змін – округлені краї корпусу, зменшені рамки навколо дисплея, а також обіцяний порт USB-С.

Журналісти 9to5Mac опублікували рендери майбутнього смартфона iPhone 15 Pro, випуск якого очікується восени. Як стверджується, зображення відтворюють CAD-рендери, отримані від однієї з китайських фабрик.

Перше, що впадає в око – округлені краї корпусу, причому як рамок, так і скла. Дизайн нагадує корпуси MacBook Pro (2021) або MacBook Air (2022). За словами журналістів, таке виконання підвищує зручність користування смартфоном.

Виступ камери на задній панелі стає ще товще. Це, найімовірніше, вказує на те, що Apple оновила конфігурацію камер новими датчиками або об'єктивами. Компонування датчиків залишається таким же, як iPhone 14 Pro, з трьома об'єктивами та сканером LiDAR, розташованими в квадратному модулі.

Відео дня

Водночас регулятори гучності на бічній панелі тепер сенсорні, а не фізичні. Про це говорили ряд інсайдерів раніше, зокрема Мін-Чі Куо. Кнопку живлення теж переробили: вона менше і з більш помітними заокругленнями, як у місткісних кнопок.

Ще декілька змін – зменшені рамки навколо дисплея, а також порт USB-C, яким з 2024 року повинна забезпечуватися вся портативна техніка. Відмова від Lightning підтверджується фотографією від іншого джерела.

Раніше Apple вже підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. Цього вимагає європейське законодавство.

Однак нещодавно з'явився слух, що Apple може обмежить роботу сторонніх кабелів USB-C з iPhone 15, через що вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами.

Також "проскакував" інсайд, що молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0. В той час як порти iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть підтримувати "як мінімум" USB 3.2 або Thunderbolt 3.

Вас також можуть зацікавити новини: