ЗМІ пишуть, що це вже не перший подібний випадок,

Жінка з Китаю розповіла про інцидент, що трапився з її телевізором Xiaomi Mi TV EA70. Матриця ТВ раптово від'єдналася від рами, впала на підлогу та розбилася.

Портал Gizmochina повідомляє, що це вже не перша така поломка телевізорів Xiaomi.

Пізніше компанія визнала дефект та зауважила, що проблемі схильна невелика партія, в проміжку з 14 лютого по 20 березня. Всім постраждалим в Китаї обіцяють безкоштовний ремонт та продовження гарантії на два роки.

Нагадаємо, смарт-телевізор Xiaomi Mi TV EA70 був випущений в грудні 2021 року та відразу привернув увагу своїм цінником. Оснащений 70-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K, в Китаї за нього просять як за недорогий смартфон.

Як раніше повідомляв УНІАН, китайські технологічні компанії через введені проти РФ санкції "по-тихому" згортають свій бізнес в країні. Це відбувається навіть попри заклики Пекіна до компаній чинити опір примусу з-за кордону.

Серед таких компаній згадується Xiaomi, а також Lenovo, найбільший у світі виробник ПК. Зазначається, що через введені проти РФ санкції загальний експорт Китаю в країну впав на 27%.

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