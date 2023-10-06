Тепер перевстановлювати й оновлювати ОС буде трохи веселіше.

Microsoft зробила процес установки і оновлення Windows 11 менш нудним. Тепер в процесі пропонується зіграти в іграшку про серфера.

Іграшка називається Suft the waves. Це сучасна версія SkiFree, яку софтверний гігант випустив понад 30 років тому. Теоретично гра нескінченна – вона закінчується, тільки якщо зіткнутися з чим-небудь.

Видання The Verge зазначає, що інсталятор пропонує зіграти у випадку встановлення великих оновлень або відновлення налаштувань з резервної копії – зазвичай цей процес займає до пів години. Чи доступна опція під час менш витратних процесів, поки невідомо.

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Така фішка, до речі, є і в браузері Microsoft Edge. Зазвичай вона з'являється, коли немає інтернету, але можна запустити і самому. Для цього потрібно ввести в адресний рядок Edge://surf і натиснути Enter.

А тим часом Windows 11 ніяк не може домогтися загальної народної любові, навіть попри те, що "десятка" більше не буде отримувати нових функцій. Станом на жовтень 2023 і рівно два роки зі свого запуску W11 встановлена тільки на 23% комп'ютерах.

На сьогодні Windows 11 є другою за популярністю операційною системою від Microsoft. Найбільш поширена Windows 10 – її використовують на більш ніж 71% комп'ютерів.

Як повідомляв УНІАН, вже наступного року відбудеться вихід Windows 12. Окрім звичайної версії, буде випущена і полегшена версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом". Тому можна очікувати, що наступна версія Windows запуститься у всіх.

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