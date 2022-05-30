Українські IT-спеціалісти атакували сайти російських банків, мікрофінансові організації, біржі, магазин застосунків RuStore, страхові сервіси та ЗМІ.

Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня.

Про це прес-служба Міністерства цифрової трансформації повідомила у своєму Telegram-каналі.

Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів! З 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів, – йдеться в повідомленні.

Так, через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.

Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.

Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.

Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.

Крім того, атаки "поклали" онлайн-послуги зі страхування.

Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів, – йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.

Раніше українські хакери розповіли, як "поклали" найбільший російський відеохостинг Rutube. Спеціалісти називають це найбільшою перемогою з початку кібервійни.

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