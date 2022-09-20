А ще у новинки всередині стоїть величезна батарея на 9600 мАг.

Китайці з Ulefone, які спеціалізується на випуску "невбивних смартфонів, представили своє нове творіння – Power Armor 16 Pro – яке виділяється на тлі всіх інших пристроїв на ринку.

У новинки величезний динамік, гучність якого порівнянна з середніми бездротовими колонками. Це "найгучніший смартфон в історії", – наголошує виробник.

Що важливо, цю особливість можна використовувати не тільки для прослуховування музики, але і в надзвичайній ситуації. Досить запустити сигнал SOS, який буде чути з великої відстані – той здатний "перекричати" навіть автомобільну сирену.

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Ще одна фішка – величезна батарея на 9600 мАг з підтримкою зарядки 18 Вт. Смартфона може вистачити на кілька днів роботи або 8 годин прослуховування музики на повній гучності.

За характеристиками Power Armor 16 Pro – типовий бюджетник:

дисплей 5,93 дюйма з роздільною здатністю HD+, IPS;

процесор MediaTek Helio G25;

4 ГБ оперативної та 64 ГБ користувальницької пам'яті;

батарея на 6600 мАч;

в якості ОС виступає Android 12.

На задній частині розмістилися дві камери: 16 і 2 Мп. Фронтальний сенсор на 8 Мп. Модель захищена по військовому стандарту MI-STD-810G, а також сертифікована по IP68/69k.

Ціна в Китаї – близько 11 тис. грн, але незабаром її напевно можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше інший китайський вендор Oukitel випустив "невбивний" клон iPhone 13 вартістю всього $100.

Також УНІАН ділився добіркою з п'яти найкращих флагманських смартфонів вартістю менше ніж $500. У список потрапили як новинки, так і випущені раніше пристрої на Android, які все ще актуальні для покупки у 2022.

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