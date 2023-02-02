Рейтинг AnTuTu в січні 2023-го очолив новітній флагман OnePlus, який встиг стати бестселером.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували перший у 2023 році рейтинг найпродуктивніших флагманських смартфонів, які працюю на базі ОС Android.

На першому місці розташувався новітній флагман OnePlus, який встиг стати бестселером – OnePlus 11. Він потіснив грудневого лідера iQOO 11 Pro, який опустився на 2-е місце. Третє місце знову дісталося Vivo x90 Pro+. Що показово, в основі всіх трьох пристроїв лежить чіп Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm.

На четвертому і п'ятому місцях опинилися Nubia Red Magic 8 Pro+ і iQOO 11 відповідно. Це теж ігрові моделі, що володіють найтоповішим на сьогодні "залізом". В той самий час модель Magic 8 Pro+ отримала ігровий чіп Red Core 2, який відповідає за геймерські функції, на зразок правильної роботи тригерів, вібрації та підсвічування.

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Топ-10 найпродуктивніших смартфонів замикають:

Redmi K60 Pro,

vivo X90 Pro,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13

vivo X90.

Найочікуваніші смартфони 2023 року: топ

Раніше редактори відомого інтернет-видання TechRadar склали список смартфонів 2023-го, про які ми напевно будемо чути дуже часто в цьому році.

Серед них – потенційний "титановий" iPhone 15 Ultra і Pixel Fold, перший складний смартфон Google. Флагмани Galaxy S23, ймовірно, будуть найпопулярнішими в першій половині 2023-го.

У списку найбільш очікуваних смартфонів 2023 також згадуються Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro і OnePlus 11.

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