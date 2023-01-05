Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших Android-смартфонів за підсумками 2022 року.
Перші шість позицій за моделями на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2. На першому місці – iQOO 11 Pro, який набрав більше ніж 1,3 млн балів в тестах продуктивності, тим самим обігнавши всі флагмани, випущені в цьому році.
Відразу за ним розташувався Redmi K60 Pro – багато в чому, це кращий смартфон за всю історію бренду. Окрім Snapdragon 8 Gen 2, він може похвалитися 6.67-дюймовою OLED-матрицею з 2K-роздільною здатністю і частотою 120 Гц. Трійку замкнув колишній лідер vivo x90 Pro+ з однією з найкращих мобільних камер на ринку.
Решта позицій розподілилися так:
- iQOO 11,
- Xiaomi 13 Pro,
- Xiaomi 13,
- vivo X90 Pro,
- Moto X40,
- vivo X90,
- OnePlus Ace Pro.
Детальніше про серію iQOO 11
До неї увійшло дві моделі – iQOO 11 і Iqoo 11 Pro. Звичайна модель пропонує в цілому аналогічний версії Pro функціонал і екран (6,78-дюймовий AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 3200 × 1440 пікселів), але тут немає підтримки швидкої зарядки 200 Вт. Також у неї гірше камери.
Вартість iQOO 10 Pro починається з €689 (~26 700 грн), а iQOO 10 – €520 (~20 400 грн).