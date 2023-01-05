Перші шість позицій за моделями на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2.

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших Android-смартфонів за підсумками 2022 року.

Перші шість позицій за моделями на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2. На першому місці – iQOO 11 Pro, який набрав більше ніж 1,3 млн балів в тестах продуктивності, тим самим обігнавши всі флагмани, випущені в цьому році.

Відразу за ним розташувався Redmi K60 Pro – багато в чому, це кращий смартфон за всю історію бренду. Окрім Snapdragon 8 Gen 2, він може похвалитися 6.67-дюймовою OLED-матрицею з 2K-роздільною здатністю і частотою 120 Гц. Трійку замкнув колишній лідер vivo x90 Pro+ з однією з найкращих мобільних камер на ринку.

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Решта позицій розподілилися так:

iQOO 11,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13,

vivo X90 Pro,

Moto X40,

vivo X90,

OnePlus Ace Pro.

Детальніше про серію iQOO 11

До неї увійшло дві моделі – iQOO 11 і Iqoo 11 Pro. Звичайна модель пропонує в цілому аналогічний версії Pro функціонал і екран (6,78-дюймовий AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 3200 × 1440 пікселів), але тут немає підтримки швидкої зарядки 200 Вт. Також у неї гірше камери.

Вартість iQOO 10 Pro починається з €689 (~26 700 грн), а iQOO 10 – €520 (~20 400 грн).

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