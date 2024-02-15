Він отримав обновлений дизайн в стилі Xiaomi 13 Ultra, актуальний порт USB Type-C і екран 90 Гц.

Xiaomi замінила популярний бюджетник Redmi A2 апаратом нового покоління, який на сьогодні є найдоступнішою моделлю компанії і має всі шанси стати хітом.

Як пише портал GSMArena, мова йде про Redmi A3. Дизайн смартфона "прокачали", зовні він схожий на флагманський Xiaomi 13 Ultra – виділяється блок камер круглої форми. Крім того, пристрій отримав плоскі грані, що теж досить сучасний елемент.

Що стосується "заліза", то в Redmi A3 встановили 6,71-дюймовий IPS-екран з підтримкою 90 Гц і яскравістю 400 ніт, процесор MTK Helio G36 в парі з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. В основній камері встановлено сенсор на 8 мегапікселів з ШІ-фішками. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 5000 мАг.

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Для порівняння, випущений торік попередник в особі Redmi A2 отримав 6,52-дюймовий дисплей без підтримки підвищеної герцовки, 3 ГБ оперативки і застарілий дизайн.

Відмінною особливістю цього бюджетника є той факт, що він працює на "чистому" Android 13 без фірмової оболонки MIUI. А замість застарілого microUSB використовується актуальний порт USB Type-C. Ціна – від 90 доларів (~3200 грн).

Пізніше цього місяця у Xiaomi запланована прем'єра нового представника лінійки Xiaomi 14 під назвою Ultra, який буде конкурувати з Samsung S24 Ultra і iPhone 16 Pro. Нам вже відомі практично всі характеристики майбутнього флагманського смартфона і навіть дизайн.

З початку 2024 року Xiaomi вже встигла випустити "народну" лінійку Redmi Note 13 і доступний монітор для геймерів. А ще в асортименті компанії з'явився найдешевший роутер з підтримкою Wi-Fi 7.

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