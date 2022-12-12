Новенькі Xiaomi 13 поставляються з коробки з уже встановленою MIUI 14.

Xiaomi на вчорашній презентації представила оболонку MIUI 14, назвавши її найшвидшою та найлегшою системою в історії компанії. Сьогодні вийшла перша бета-версія прошивки, причому відразу для цілого ряду пристроїв.

Серед них – майже вся лінійка Xiaomi 12 (в тому числі 12S і 12x), Xiaomi 11 різних версій, апарати серії Redmi K50 і Redmi K40, а також Redmi Note 11. Водночас новенькі Xiaomi 13 поставляються з коробки з уже встановленою MIUI 14.

Повний список пристроїв

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Youth Edition;

Xiaomi 10S;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi;

Redmi K50 Extreme Edition;

Redmi K50 Gaming Edition;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50;

Redmi K40S;

Redmi K40 Gaming Plus;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 10 Pro.

Після відносно нетривалого періоду бета-тестування вийде її фінальна версія. Першими MIUI 14 отримають власники серії Xiaomi 12, MIX Fold 2 і серії Redmi K50 в січні 2023 року. У квітні система вийде для інших пристроїв, а також планшетів серії Xiaomi Pad 5 і Redmi Pad.

Відео дня

Детальніше про MIUI 14

Тепер фірмова оболонка "сяомі" займає менше місця в пам'яті та більш енергоефективна, архівує застосунки, якими користувачі рідко користуються і дозволяє видаляти практично будь-яку з попередньо встановлених програм.

Також MIUI 14 отримала нові великі іконки (розмір значків можна змінювати) і віджети, а на головний екран можна вивести цифрового вихованця – це "оживляє" робочий стіл.

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