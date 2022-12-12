Xiaomi на вчорашній презентації представила оболонку MIUI 14, назвавши її найшвидшою та найлегшою системою в історії компанії. Сьогодні вийшла перша бета-версія прошивки, причому відразу для цілого ряду пристроїв.
Серед них – майже вся лінійка Xiaomi 12 (в тому числі 12S і 12x), Xiaomi 11 різних версій, апарати серії Redmi K50 і Redmi K40, а також Redmi Note 11. Водночас новенькі Xiaomi 13 поставляються з коробки з уже встановленою MIUI 14.
Повний список пристроїв
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Youth Edition;
- Xiaomi 10S;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi;
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 Gaming Edition;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Gaming Plus;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11 Pro+;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 10 Pro.
Після відносно нетривалого періоду бета-тестування вийде її фінальна версія. Першими MIUI 14 отримають власники серії Xiaomi 12, MIX Fold 2 і серії Redmi K50 в січні 2023 року. У квітні система вийде для інших пристроїв, а також планшетів серії Xiaomi Pad 5 і Redmi Pad.
Детальніше про MIUI 14
Тепер фірмова оболонка "сяомі" займає менше місця в пам'яті та більш енергоефективна, архівує застосунки, якими користувачі рідко користуються і дозволяє видаляти практично будь-яку з попередньо встановлених програм.
Також MIUI 14 отримала нові великі іконки (розмір значків можна змінювати) і віджети, а на головний екран можна вивести цифрового вихованця – це "оживляє" робочий стіл.