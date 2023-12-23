HyperOS – нова оболонка для пристроїв Xiaomi – була анонсована в жовтні цього року. Тепер нову оболонку для смартфонів чекають користувачі пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco – всього оновлення отримають понад 110 моделей.
Портал GSMChina зібрав дані про всіх випущені на цей момент версії HyperOS. Її вже отримали 15 смартфонів китайського бренду, а також два планшети. У добірці велика кількість знайомих девайсів:
- Redmi Note 12 – глобальна;
- Redmi Note 12 NFC – глобальна;
- Xiaomi Pad 6 – у Китаї;
- Xiaomi Pad 6 Max – у Китаї;
- Poco F5 Pro – глобальна;
- Xiaomi 11T – глобальна;
- Xiaomi 13 – глобальна, в Європі та Китаї;
- Xiaomi 13 Pro – у Китаї;
- Redmi Note 12S – глобальна;
- Poco F5 – в Європі;
- Xiaomi 13 Ultra – в Європі;
- Xiaomi 12T – в Європі;
- Xiaomi Mix Fold 3 – у Китаї;
- Xiaomi Mix Fold 2 – у Китаї;
- Redmi K60 Pro – у Китаї;
- Redmi K60 – у Китаї;
- Redmi K60 Ultra – у Китаї.
Також відомо точний список смартфонів, які отримають HyperOS в проміжку між січнем і червнем 2024 року:
- Xiaomi Mix Fold;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Lite;
- Mi 10S;
- Mi 10 Extreme Commemorative Edition;
- Mi 10 Pro;
- Mi 10;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi.
- Redmi K60E;
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Gaming;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro;
- Redmi 13R 5G;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Pro Speed;
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12R Pro;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11 Pro+;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11R;
- Redmi Note 11E Pro;
- Redmi Note 11E;
- Redmi 12C.
Раніше в мережі публікувався повний список гаджетів, які мають отримати підтримку HyperOS. Він охоплює майже всі актуальні моделі пристроїв Xiaomi і її суббрендів, що вийшли в останні два роки.
Нагадаємо, HyperOS прийшла на зміну MIUI, на якій пристрої китайського техногіганта пропрацювали 13 років. Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: смарт-годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці.
У плані дизайну HyperOS отримувала по суті той же дизайн, що і MIUI, але продуктивність в деяких завданнях зросла на 70%. На смартфонах розмір нової ОС становитиме всього 8,75 ГБ, що робить її найлегшою оболонкою Android.