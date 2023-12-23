У добірці велика кількість знайомих девайсів.

HyperOS – нова оболонка для пристроїв Xiaomi – була анонсована в жовтні цього року. Тепер нову оболонку для смартфонів чекають користувачі пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco – всього оновлення отримають понад 110 моделей.

Портал GSMChina зібрав дані про всіх випущені на цей момент версії HyperOS. Її вже отримали 15 смартфонів китайського бренду, а також два планшети. У добірці велика кількість знайомих девайсів:

Redmi Note 12 – глобальна;

Redmi Note 12 NFC – глобальна;

Xiaomi Pad 6 – у Китаї;

Xiaomi Pad 6 Max – у Китаї;

Poco F5 Pro – глобальна;

Xiaomi 11T – глобальна;

Xiaomi 13 – глобальна, в Європі та Китаї;

Xiaomi 13 Pro – у Китаї;

Redmi Note 12S – глобальна;

Poco F5 – в Європі;

Xiaomi 13 Ultra – в Європі;

Xiaomi 12T – в Європі;

Xiaomi Mix Fold 3 – у Китаї;

Xiaomi Mix Fold 2 – у Китаї;

Redmi K60 Pro – у Китаї;

Redmi K60 – у Китаї;

Redmi K60 Ultra – у Китаї.

Також відомо точний список смартфонів, які отримають HyperOS в проміжку між січнем і червнем 2024 року:

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Lite;

Mi 10S;

Mi 10 Extreme Commemorative Edition;

Mi 10 Pro;

Mi 10;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi.

Redmi K60E;

Redmi K50 Extreme Edition;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50;

Redmi K40S;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13R 5G;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12R Pro;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11E;

Redmi 12C.

Раніше в мережі публікувався повний список гаджетів, які мають отримати підтримку HyperOS. Він охоплює майже всі актуальні моделі пристроїв Xiaomi і її суббрендів, що вийшли в останні два роки.

Нагадаємо, HyperOS прийшла на зміну MIUI, на якій пристрої китайського техногіганта пропрацювали 13 років. Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: смарт-годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці.

У плані дизайну HyperOS отримувала по суті той же дизайн, що і MIUI, але продуктивність в деяких завданнях зросла на 70%. На смартфонах розмір нової ОС становитиме всього 8,75 ГБ, що робить її найлегшою оболонкою Android.

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