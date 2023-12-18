До нього увійшло понад 110 смартфонів та планшетів під брендами Xiaomi, Redmi і Poco.

Компанія Xiaomi в кінці жовтня анонсувала нову "операційку" HyperOS, яка прийшла на зміну MIUI. Поки ця OC ексклюзив для Китаю, але зовсім скоро оновлення отримають інші користувачі, в тому числі з України.

Першими HyperOS зможуть скористатися власники смартфонів Xiaomi 14. Вихід нових флагманських апаратів на глобальному ринку має відбутися в першому кварталі 2024 року. Окрім свіжих топів, оновлення отримають понад 110 смартфонів та планшетів під брендами Xiaomi, Redmi і Рoco.

Список пристроїв, які отримають HyperOS, склали автори порталу Xiaomiui, які вивчили лінійку телефонів бренду і ознайомилися з витоками.

Відео дня

Смартфони та планшети Xiaomi:

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12 Lite 5G;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge;

Xiaomi 11 Lite 4G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 10S;

Xiaomi 10 Ultra;

Xiaomi 10 Pro;

Xiaomi 10;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi MIX FOLD 3;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi.

Смартфони Poco:

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco F4 GT;

Poco F4;

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X6 Neo;

Poco X6 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X4 GT;

Poco X4 Pro 5G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M6 5G;

Poco M5s;

Poco M5;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G;

Poco M4 5G;

Poco C55;

Poco C65.

Смартфони Redmi:

Redmi K40;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro / Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50i;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi 10C / Redmi 10 Power;

Redmi 11 Prime 4G;

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G;

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+;

Redmi Note 12 4G / 4G NFC;

Redmi 12C;

Redmi 12;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G;

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro;

Redmi Note 13 4G / 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G.

Більшість цих моделей оновиться до HyperOS до першої половини 2024 року. Опублікований список охоплює моделі Xiaomi та її суббрендів, що вийшли за останні декілька років. Тому Redmi K30, Redmi Note 10 та деякі інші популярні моделі в перелік не включено.

Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: смарт-годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці.

У плані дизайну HyperOS не сильно зміниться в порівнянні з попередником, зате продуктивність в деяких завданнях зросла аж до 70%. На смартфонах розмір нової ОС становитиме всього 8,75 ГБ, що робить її найлегшою оболонкою Android.

Раніше стало відомо, що слідом за Huawei та Xiaomi ще один "техногігант", Vivo, представив свою альтернативу Android. Виробник каже, що швидкодія застосунків збільшилася на 61% щодо останньої версії Android.

Вас також можуть зацікавити новини: