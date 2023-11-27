У листопаді Google почала масштабну боротьбу з блокувальниками реклами. Дійшло навіть до того, що компанія додала 5-секундну затримку при загрузці відео.

Розробник під ніком hackhive-io випустив корисне і, що важливо, легальне розширення Ad Speedup ("Прискорення реклами") для браузера, яке стане в пригоді всім, кому набридла реклама у відео на YouTube.

Як відомо, в листопаді Google почав масштабну боротьбу з блокувальниками реклами. Пошуковий гігант навіть дійшов до того, що почав навмисно сповільнювати загрузку відео, якщо алгоритми YouTube виявляють будь-які утиліти, що блокують рекламні оголошення.

Безкоштовне доповнення Ad Speedup, сумісне з Chrome й іншими браузерами на движку Chromium, працює інакше – воно прискорює показ реклами в 16 разів, зводячи до мінімуму час її показу. Утиліта автоматично розпізнає рекламний ролик і дозволяє швидко скоротити 30-секундну рекламу до всього лише однієї-двох секунд.

Розробник Ad Speedup зазначає, що вона не залучає ніяких методів, що порушують правила відеохостингу, а лише прискорює рекламу за допомогою вбудованого відеоплеєра. Як працює утиліта, можна подивитися в ролику нижче.

Як повідомляв УНІАН, боротьба з блокувальниками реклами виявилася досить ефективною: сьогодні спостерігається "рекордна кількість" людей, які видалили блокувальники реклами, щоб продовжувати дивитися YouTube.

Поки що обмеження здебільшого зачіпає тих користувачів, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube. Але все це тимчасово.

Раніше також стало відомо, що з 2024 в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами, інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Чи не єдиною альтернативою залишиться перехід на Firefox, де розширення працюють в штатному режимі.

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