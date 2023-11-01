Платформа планує заохотити користувачів дивитися рекламу або перейти на платну версію YouTube Premium.

YouTube розпочав ініціативу боротьби з блокуванням реклами серед користувачів на своїй платформі по всьому світу.

Як повідомляє видання The Verge, платформа "розпочала глобальні зусилля", щоб заохотити користувачів дивитися рекламу або перейти на платну версію YouTube Premium.

В YouTube підтвердили, що вони вимикали відео для користувачів із блокувальниками реклами ще в червні, але менеджер із комунікацій YouTube Крістофер Лотон назвав це лише "невеликим глобальним експериментом".

Відео дня

Втім, тепер YouTube розширив ці зусилля і протягом останніх кількох тижнів більше користувачів із встановленими блокувальниками реклами виявили, що не можуть дивитися відео на платформі.

В YouTube наголосили, що використання блокувальників реклами порушує умови обслуговування платформи та додали, що реклама підтримує творців контенту та дозволяє надавати доступ до відеороликів мільйонам користувачів.

Відеоплатформа YouTube – останні новини

Ще в червні 2023 року YouTube тестував новий тип обмежень, який мав ускладнити життя користувачам з блокувальниками реклами. Тоді повідомлялося, що відеоплеєр припинить роботу через три відео, якщо користувач продовжить дивитися ролики з включеним AdBlock.

У вересні Google презентував новий безкоштовний застосунок для редагування відеороликів для смартфонів та планшетів на Android – YouTube Create. Його вже можна завантажити у Google Play Store. Бета-версія застосунку поки доступна для користувачів зі США, Великобританії, Франції та Німеччині, Південної Кореї та Індонезії.

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