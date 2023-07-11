Виявляється, iPhone і iPad можна налаштувати таким чином, щоб вони завжди залишалися в режимі енергозбереження. Це дозволить довше зберегти заряд акумулятора.

Влітку смартфон може розряджатися швидше, ніж в інший час року. Причини – тривалість світлового дня (екран смартфона використовується протягом більш тривалого періоду) і спека, через яку батарея напружується більше, ніж в прохолоду.

Не всі знають, але на iOS, окрім стандартного режиму енергозбереження, можна увімкнути так званий режим суперенергозбереження. Розповідаємо, що це таке і коли ця фіча може стати в пригоді.

Як максимально заощадити заряд iPhone

Ми вже знаємо, що айфон автоматично пропонує включити режим енергозбереження, коли рівень заряду батареї досягає 20%. Цей режим обмежує роботу деяких функцій, але істотно збільшує час роботи від батареї. За замовчуванням ця функція автоматично вимикається при зарядці iPhone або iPad до 80%, але є один спосіб залишити її завжди увімкненою, тим самим максимально економлячи заряд.

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Такої опції немає в налаштуваннях iPhone, але її можна легко налаштувати за допомогою вбудованого додатка "Команди".

Відкриваємо додаток і заходимо у вкладку "Автоматизація". Далі натискаємо на значок "+" праворуч зверху і вибираємо "Створити персональну автоматизацію".

Прокручуємо в самий вниз і вибираємо розділ "Режим низького заряду". Задаємо параметр "Вимкнено", як на скріншоті нижче, і прибираємо галочку з "Увімкнено".

Далі натискаємо "Додати дію" і вводимо в пошуку "Режим низького заряду". Клацаємо "Далі" і вимикаємо перемикач біля "Питати перед пуском". Готово.

Після цього ваш iPhone буде постійно перебувати в режимі енергозбереження. Це дозволить максимально зберегти заряд акумулятора – наприклад, під час поїздок чи тих моментів, коли ви будете перебувати далеко від розетки.

Якщо ви хочете вимкнути його, відкрийте "Команди", знайдіть цю автоматизацію та деактивуйте її.

Однак слід розуміти, що режим енергозбереження має свої обмеження. Коли він увімкнений, візуальні ефекти обмежуються на iPhone, і продуктивність телефону може сповільнитися. Крім того, в цьому режимі не працюють 5G, автоматичні завантаження, функція "Фото iCloud" та інші опції.

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