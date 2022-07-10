Звичайно, повністю трафік дані поради вам не заощадять, проте суттєво підвищить економію ресурсів та регуляцію вихідного трафіку.

З початку повномасштабної війни українці більшу частину часу проводять в Інтернеті, моніторячи новини та пабліки. На жаль, обмежений трафік ставить перед нами умови, в яких ми повинні фільтрувати час й цілі, з якими відвідуємо мережу.

Для тих, хто не користується безлімітними тарифами, УНІАН зібрав кілька порад, які дозволять оптимізувати витрати мобільного інтернету.

Обмежте споживання трафіку для встановлених застосунків

Насамперед потрібно виявити й відстежити застосунки, на які найбільше витрачається мобільний трафік. Для відстеження цілком достатньо вбудованих в систему смартфона функцій.

На Android перевірити витрати трафіку можна в "Налаштуваннях" → "Мобільні мережі" → "Передача даних", де відкриється вся статистика вашого вихідного Інтернет-трафіка.

Для користувачів iPhone, в налаштуваннях смартфона відкрийте розділ "Стільниковий зв'язок" → "Параметри даних" й активуйте цей режим.

Там же ви знайдете функцію "Економія даних". Вона обмежує використання трафіку для закритих та фонових застосунків. Наприклад, для відео-сервісів функція автоматично знижує якість вхідного потоку.

Вимкніть фонове оновлення

Програми можуть автоматично оновлюватися без відома користувача у фоновому режимі. Це помітно збільшує споживання трафіку. Після відключення даної функції, застосунок може завантажуватися трохи довше, проте трафік економиться досить сильно.

Для користувачів iPhone відключити фонове оновлення можна, перейшовши в "Налаштуваннях" → "Основні" → "Оновлення контенту". Деактивуйте те, що не потрібно вам регулярно протягом дня.

На Android зайдіть в налаштування і виберіть "Передача даних". Для кожного конкретного застосунку можна відключити фоновий режим.

Завантажуйте дані через Wi-Fi

Деякі програми дозволяють завантажувати свої дані наперед і користуватися ними офлайн. Це можуть бути різні карти, музичні сервіси та інші.

Тому як варіант заощадити трафік, завантажити дані через Wi-Fi, а потім використовувати додаток без включеного мобільного інтернету. Так, наприклад, в музичних застосунках можна перемикнути завантаження треків тільки через Wi-Fi й слухати їх з локального сховища.

Відключайте мобільний трафік

Мабуть, найкращим способом контролю мобільного трафіку буде його відключення тоді, коли він не використовується. Так точно жодна програма або сервіс не буде споживати дані мобільного інтернету.

Це робиться в один клік в правій шторці на iOS або верхньої на Android. Просто деактивуйте кнопку мобільного інтернету.

Знизьте якість відео та аудіо

У ситуаціях, коли вам не вдалося довантажити всі потрібні вам файли через Wi-Fi або офлайн-режим взагалі недоступний, можна зменшувати вхідну якість аудіо або відео даних. Така настройка є в більшості стрімінгових сервісів і регулюється настройками самого застосунку.

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