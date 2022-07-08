Перемогли Redmi Note 11T Pro та Motorola Edge S30.

Слідом за рейтингом найпотужніших смартфонів найкращих телефонів за уподобанням користувачів, фахівці AnTuTu оприлюднили щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів з точки зору "ціна-якість".

Традиційно, рейтинг складено в п'яти цінових категоріях :$ 0-300 доларів, $300-450, $450-600, $600-750 і $750+. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів, подібні рейтинги можуть бути корисні при виборі нового пристрою.

Найкращі з бюджетних – Motorola Edge S30 і Redmi Note 11T Pro

"Королем" найбюджетнішій категорії виявився Motorola Edge S30. Пристрій оснащений 6,8-дюймовим РК-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц і флагманським процесором Snapdragon 888+.

Другим місцем довелося задовольнятися колишньому лідеру Redmi Note 11T Pro (6/128 ГБ), а третім – iQoo Z5x (6/128 ГБ).

Лідером категорії до 450 доларів знову став девайс від Motorola – Edge X30. Апарат отримав екран з частотою 144 Гц і селф-камеру з рекордним дозволом 60 МП.

Слідом за ним Redmi K50 Gaming Edition (8/128 ГБ) і iQoo Neo5S (8/256 ГБ).

Найкращі "середнячки" – Lenovo Legion Y90 і Red Magic 7 Pro

Серед смартфонів, за які просять від $450 до $600, пальму першості виборов геймерський Lenovo Legion Y90 з 144-герцовим екраном, декількома кнопками для управління в іграх, двома кулерами і SSD-накопичувачем.

Друге місце посіла китайська iQoo 9 (12/256 ГБ), а на третє визначили Realme GT2 Pro (8/256 ГБ).

Телефони, що коштують дорожче, – від $600 до $750, – очолив ігровий флагман Red Magic 7 Pro. В апарата топове залізо,"невидима" фронталка і напівпрозорий корпус в одному з кольорів, через який видно кулер з RGB-підсвічуванням.

Сходинкою нижче розмістився iQoo 9 Pro (8/256 ГБ). Третє місце дісталося OnePlus 10 Pro (12/256 ГБ).

Найкращий з дорогих телефонів – Oppo Find X5 Pro

Серед найдорожчих смартфонів з ціною вище $750 лідирує Oppo Find X5 Pro з 6.78-дюймовим AMOLED-дисплеєм та адаптивною частотою від 1 до 120 Гц, топовим процесором Snapdragon 8 Gen 1 та 12+256 ГБ пам'яті в топі.

На другому місці знаходиться Vivo X80 Pro (8/256 ГБ), а на третьому – Oppo Find X3 Pro (12/256 ГБ).

Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана кращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель Apple, випущена майже 5 років тому.

Вас також можуть зацікавити новини: