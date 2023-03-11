Більшість користувачів рідко звертають увагу на всі тонкощі процесу зарядки й від цього істотно вкорочують "життя" не тільки батареї, але й смартфона.

Якщо попросити користувачів назвати їх найменш улюблений компонент в їх смартфоні, вони напевно назвуть акумулятор. Будь це бюджетний апарат або топовий флагман, часом заряду батареї ледве вистачає на день використання.

Разом з тим ці ж самі користувачі рідко звертають увагу на всі тонкощі процесу зарядки й від цього істотно вкорочують "життя" не тільки батареї, але й смартфона. Тому важливо дотримуватися правила, що заряджати смартфон потрібно на певному відсотку.

Коли потрібно ставити смартфон на зарядку, щоб не зіпсувати батарею

Існує кілька думок серед експертів на тему, коли варто ставити телефон на зарядку, але оптимальною вважається тактика "20-80". Це означає, що розряджати телефон слід не нижче 20%, а заряджати його до 80%.

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Однак тут виникають два моменти: по-перше, 60% заряду може не вистачити на весь день, а по-друге, потрібно постійно відстежувати рівень заряду, щоб "не пропустити" зарядку. Для розв'язання другої проблеми можуть допомогти спеціальні програми для Android, які повідомлять про досягнення акумулятором певного відсотка заряду.

Існує альтернативна тактика зарядки "50-70", яка передбачає, що заряд акумулятора не повинен опускатися нижче 50%, а заряджати його потрібно не більше ніж до 70%. Вважається, що такий підхід може збільшити життя акумулятора в два рази або більше.

Однак цей метод вимагає підзарядки смартфона кілька разів на день і не підходить для користувачів, які не мають поруч розетки або док-станції. Крім того, без спеціальних програм для відстеження рівня заряду цей підхід неефективний. Загалом, обидві тактики мають свої плюси та мінуси, а вибір залежить від індивідуальних потреб та стилю використання телефону.

У будь-якому випадку, не рекомендується заряджати телефон до 100% і ні в якому разі не допускати повного розряду акумулятора до 0%, оскільки це може негативно вплинути на життєздатність акумулятора, зменшивши його термін служби й знизивши продуктивність з часом.

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