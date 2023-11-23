Завантажені ролики матимуть водяний знак з ім'ям облікового запису.

Розробники Instagram оновили розділ Reels – тепер чужі короткі відео можна зберігати на телефон без будь-яких сторонніх сервісів. До цього ця фіча працювала тільки у жителів США, а тепер стала доступна, в тому числі і в Україні.

Завантажені "рілси" матимуть водяний знак з ім'ям облікового запису – за такою ж системою працює збереження і в TikTok. Якщо користувач не хоче, щоб його відео зберігали, функцію можна відключити, пише TechCrunch.

Зазначається, якщо ви завантажуєте ролик, в якому використовується ліцензійний аудіокліп, завантажене відео не буде містити звуку. Тільки Reels з оригінальними звуковими доріжками матимуть звук у завантаженому відео.

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Як зберегти рілс на телефон

Користувачам дозволено зберігати тільки ті відеоролики, які були опубліковані після впровадження даної функції. Для збереження старих відеозаписів необхідно отримати дозвіл від їх авторів на зберігання. Функція автоматично вимкнена для користувачів молодше 18 років, але її можна активувати в налаштуваннях.

Щоб завантажити рілс на телефон, натисніть значок "Поділитися", а потім виберіть "Завантажити". Після цього з'явиться рядок завантаження в нижній частині екрана, супроводжуваний написом "Скачування...". Ролик буде збережений в галереї вашого смартфона.

Оновлення Instagram поширюється поступово, тому поки можливість завантажувати Reels з'явилися не у всіх. Зазвичай, це займає декілька днів.

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