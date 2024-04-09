Обидва девайси повноцінно представлять 10 квітня разом зі звичайними версіями.

Китайський бренд Xiaomi анонсував смартфон Redmi Turbo 3 і планшет Redmi Pad Pro за мотивами "Гаррі Поттера". За опрацювання дизайну та аксесуарів до нього відповідали близько 100 фанатів франшизи, повідомляє Gizmochina.

Обидва девайси повноцінно представлять 10 квітня разом зі звичайними версіями, але дизайн спеціальних видань і аксесуарів для них можна оцінити вже зараз. Аналогічна "лімітка" була у Redmi Note 12 Turbo, а от для планшетів Xiaomi це вперше.

Планшет має великий логотип Гоґвортса на задній панелі та постачається у спеціальній захисній обкладинці, що має вигляд листа-запрошення з фільму. Характеристики: 12,1-дюймовий РК-екран (2,5K) з частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2 і акумулятор ємністю 10 000 мАг.

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Redmi Turbo 3 отримав більш деталізований дизайн з логотипом Гоґвортса, гравюрою чарівної палички на задній панелі в нижній половині, а також зображенням шраму Гаррі Поттера у формі блискавки на спалаху.

Redmi Turbo 3 одним із перших на ринку отримає процесор Snapdragon 8s Gen 3, тобто нас чекає дуже продуктивний "середняк". Ще смартфон зможе похвалитися дуже швидкою зарядкою потужністю 90 Вт. Інші характеристики пристрою перетинатимуться зі специфікаціями Redmi Note 13.

На презентації 10 квітня Xiaomi також представить свої перші навушники відкритого типу, які стають дедалі популярнішими у користувачів. На відміну від звичних вкладишів, ці навушники розташовуються відразу за вушним каналом, залишаючи вуха відкритими.

Раніше в мережі публікувався список смартфонів Xiaomi, які перестануть підтримуватися в 2024 році. Серед них є вельми популярні в усьому світі моделі, як Redmi Note 10 і Redmi 10.

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