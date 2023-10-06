Наразі компанія пропонує безстрокові ліцензії для використання своїх ОС.

Якщо вірити свіжій інформації, Microsoft планує перейти на передплатну систему поширення своїх операційних систем з виходом Windows 12. Передбачається, що працювати це буде за аналогією зі Spotify і Netflix.

Подібні чутки про підписку вже неодноразово звучали і раніше. Тепер журналісти видання Neowin виявили непряме підтвердження цьому.

В останній збірці Windows 11 Canary, яка призначена для виправлень і тестування нових фіч, помітили рядки коду, пов'язані з підпискою. Ці записи містять згадки про "Тип підписки" та "Статус підписки".

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У самій корпорації поки ніяк не підіймали тему передплатної системи на Windows, але, як приклад, подібним чином поширюється офісний пакет Microsoft 365 в хмарі через сервіс Cloud PC.

Сьогодні Microsoft пропонує безстрокові ліцензії для використання своїх ОС, проте з організаціями можуть укладатися договори про надання оновлень навіть після завершення терміну офіційної підтримки з оплатою за рік за кількістю робочих місць, що по суті є аналогом підписки.

А поки дата випуску Windows 12 залишається невідомою (ймовірно, восени 2024 року), також ніхто не знає, скільки буде коштувати підписка на цю ОС і чи з'явиться вона взагалі.

Windows 12 – якою буде наступна версія вінди

Є інформація, що окрім звичайної версії Windows 12, буде випущена і "полегшена" версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом". Вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS.

Що стосується звичайної версії, то вона буде призначена для потужних комп'ютерів і ноутбуків. Раніше були дані про те, що наступна ОС матиме більш суворі системні вимоги. Так, для її запуску знадобиться як мінімум 8 гігабайтів оперативної пам'яті в порівнянні з 4 ГБ в Windows 11.

Також є дані, що акцент в Windows 12 буде зроблений на штучному інтелекті, а в плані дизайну вона буде більше схожа на MacOS. Також Microsoft оптимізує систему для ARM-процесорів.

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