Поки що новинка представлена для китайського ринку, але її реліз пізніше відбудеться і в інших країнах.

Xiaomi сьогодні офіційно представила свій новий середньобюджетний смартфон Civi 2. Виробник позиціює апарат як найкрасивіший флагман у світі смартфонів.

Ба більше, Civi 2 – перший телефон китайців зі здвоєною фронтальною 32-Мп камерою, і перша у світі серійна модель на базі нового субфлагманського чіпа Snapdragon 7 Gen1.

Технічні характеристики Xiaomi Civi 2:

Габарити: 159,2×72,7×7,23 мм, 172 г;

Дисплей: 6,55", 2400×1080, AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 2,4 ГГц, Adreno;

Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ постійної UFS 2.2;

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основна), 20 Мп, 155° (ширококутна), 2 Мп, f /2,4 (макро); 32 Мп, f/2,0 (основна Селфі), 32 Мп, 100° (ширококутна Селфі);

Акумулятор: 4500 мАч, Power Delivery 2.0;

Операційка: Android 12, MIUI 13.

У рекламних матеріалах фігурують практично одні жінки – легко зрозуміти, на яку аудиторію розрахований апарат. До того ж наявність подвійної селфі-камери свідчить про позиціювання новинки як пристрою для любителів селфі та влогерів.

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З інших особливостей – стереодинаміки з Dolby Atmos, підекранний сканер відбитків пальців, технологія швидкої дротової зарядки Xiaomi потужністю 67 Вт і модуль NFC.

Офіційні ціни Xiaomi Civi 2:

Xiaomi Civi 2 (8+128 ГБ) — 2399 юанів (~12 300 грн)

Xiaomi Civi 2 (8+256 ГБ) — 2499 юанів (~12 800 грн)

Xiaomi Civi 2 (12+256 ГБ) — 2799 юанів (~14 400 грн)

Поки що смартфон представлений для китайського ринку, але його реліз пізніше відбудеться і в інших країнах.

Пізніше цього року також очікується прем'єра нової флагманської серії Xiaomi 13. Новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13.

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