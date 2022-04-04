Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати поширення хештегів публікацій #Bucha і #BuchaMassacre, пов’язані з вбивствами росіян в Бучі.
Про це повідомляє українське IT-медіа dev.ua в Telegram.
"Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані із військовими злочинами рф в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre. Уже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а в англомовній Вікіпедії з’явилась стаття про це.
"Зі скріншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблочили, тому що хтось на них регулярно жалівся", – додали в повідомленні.
Раніше користувачі мережі звернули увагу на те, які зображення видає пошукова система Google і "Яндекс" при введенні запиту "Буча".
Так, у російському пошуковику немає знімків розбомбленого передмістя Києва, трупів на вулицях та інших фотодоказів військових злочинів рашистів. Тобто "Яндекс" заблокував всі фотографії Бучі після звірств там своїх військових.