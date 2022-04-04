Для порівняння, в гугл-картинках відображаються тільки фотографії руйнувань, а не мирної Бучі.

Користувачі мережі звернули увагу на те, які зображення видає пошукова система Google і "Яндекс" при введенні запиту "Буча".

Так, у російському пошуковику немає знімків розбомбленого передмістя Києва, трупів на вулицях та інших фотодоказів військових злочинів російської армії. Тобто "Яндекс" заблокував всі фотографії Бучі після звірств там окупантів РФ.

Для порівняння, у гугл-картинках відображаються тільки фотографії руйнувань, а не мирної Бучі.

Текстовий пошук в "Яндексі" теж здивував: показує тільки новини російських держЗМІ про те, що всі докази звірств окупантів РФ нібито є фейком.

Нагадаємо, 4 квітня глава МЗС РФ Лавров відзначився цинічною заявою про те, що Україна і її західні покровителі "розганяють" фейкові відео з Бучі по ЗМІ і соцмережах. "Росія вбачає пряму загрозу міжнародній безпеці в таких провокаціях, як у Бучі", - додав він.

"Ми категорично відкидаємо будь-які звинувачення", - нахабно стверджує прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи вбивства росіянами мирних жителів у Бучі.

Нагадаємо, увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від окупантів звільнена вся Київська область.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства російських військових.

Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ і боєприпасів, що не розірвалися, в Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.