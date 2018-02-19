ФДМ Тернопільщини виставляє на аукціон недобудований 5-поверховий житловий будинок площею 4,7 тис. кв м у Монастириську

Початкова ціна об’єкта – 1,935 млн грн.

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області виставляє на аукціон недобудований житловий будинок площею 4,7 тис. кв м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, об’єкт розташований у Монастириську на вул. Сонячній в периферійній частині міста в зоні житлової забудови на відстані 500 м від траси.

Об’єкт – окремо стоячий, 5-типоверховий житловий будинок, площею забудови 993 кв м, загальною площею 4,671 тис. кв м.

Початкова ціна об’єкта – 1,935 млн грн.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.com.ua) об 11 год 23 лютого 2018 року.

Детальна інформація – в РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11), тел. (0352) 25-04-87.