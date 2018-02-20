Кубок України з легкої атлетики проходив у Києві.

Спортсмени з Тернопільщини вибороли 4 кубки на всеукраїнських легкоатлетичних змаганнях.

Як повідомили УНІАН в управлінні фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА, Кубок України з легкої атлетики проходив у Києві.

Цього року турнір проводився згідно рейтингу легкоатлетів і тільки 12 кращих у своїх видах були допущені до цих змагань. Тернопільщину представили чотири учасники і усі стали переможцями.

Так, Олександр Хома (ДЮСШ Тернопільського району, тренер Євген Кармелюк) в стрибках в висоту з результатом 205 см став володарем Кубка.

Сергій Крук (обласна ШВСМ, тренер Михайло Васірук), стрибнувши в довжину на 738 см, також здобув перше місце.

А бігуни Наталя та Іван Стребкові (обласна ШВСМ, тренер Олександр Степанюк), вперше стартуючи в цьому сезоні, стали кращими з часам відповідно 9.24,08 сек та 8.15,82 сек, й теж забрали Кубки до сімейної колекції.