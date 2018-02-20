У Тернополі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Також в руках учасники заходу тримали портрети понад 90 мешканців області, які загинули в АТО.

У Тернополі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Як передає кореспондент УНІАН урочистості відбулися на площі Героїв Євромайдану, участь в заході взяли представники місцевої влади, громадськості, військові, учні та студенти.

В руках учасники заходу тримали портрети понад 90 мешканців області, які загинули в АТО. Пам’ять про загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання.

Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор відправили панахиду да загиблими.

«Майдан об’єднав людей різного віку, професій, поглядів та вподобань, об’єднав активних та свідомих з різних куточків України. В тому числі, й жителі нашої області боролися з режимом Януковича, йшли під кулі снайперів, прикриваючись лише дерев’яними щитами. І робили це не заради власних інтересів, а прагнули кращого майбутнього для своїх дітей, сімей, для своєї країни. На превеликий жаль, шестеро героїв з Тернопільщини – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко й Тарас Слободян, загинули за те, щоб сьогодні у нас була інша держава – вільна, сильна, демократична. Сьогодні ми щиро вдячні кожному героєві, який пожертвував найціннішим заради світлого та великого майбутнього своєї держави! І низко схиляємо голови перед їхнім подвигом та їхніми родинами», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

На завершення присутні поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні.