На Тернопільщині при отриманні 2,5 тис. хабара затримали працівника районної прокуратури
10:57, 21 лютого 2018Тернопіль
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Зловмисника затримало прямо у робочому кабінеті після отримання ним усієї суми коштів.
фото СБУ на Тернопільщині
На Тернопільщині при отриманні 2,5 тис. хабара затримали працівника районної прокуратури.
Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, прокурор вимагав у мешканця Кременецького району 2,5 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне полювання.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України учора затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання ним усієї суми коштів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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