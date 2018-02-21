Зловмисника затримало прямо у робочому кабінеті після отримання ним усієї суми коштів.

На Тернопільщині при отриманні 2,5 тис. хабара затримали працівника районної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, прокурор вимагав у мешканця Кременецького району 2,5 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне полювання.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України учора затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання ним усієї суми коштів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).