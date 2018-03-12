За підсумками 2017 року у Бучацькому районі два місцеві підприємства – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» – у сумі сплатили 61% від усього отриманого ПДВ по районі та стали бюджетоформуючими.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз отримав відзнаку «Кращий платник податків 2017».

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, нагороду Гадзу особисто вручив начальник Головного управління ДФС в Тернопільській області Ігор Комендат.

Під час нагородження найсумлінніших та найбільших платників податків голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчару відзначив, що за підсумками 2017 року у Бучацькому районі два місцеві підприємства – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» – у сумі сплатили 61% від усього отриманого ПДВ по районі та стали бюджетоформуючими. «Окрім того, з одного гектару земель чи не найбільшого в області фермерського господарства «Гадз» до районної казни сплачується майже 17 тис. грн. Сьогодні ми маємо можливість вкотре подякувати нашим підприємцям, які беруть важливу участь у формуванні бюджету області. Сприяти економічній міці області та держави – це престижно і почесно. Підприємці є однією з головних рушійних сил економіки багатьох розвинутих країн. І в Україні, сумлінно сплачуючи податки. Ви формуєте економічний та фінансовий потенціал краю, створюєте нові робочі місця. Від імені депутатів обласної ради, від себе особисто дякую вам за роботу і за вашу сумлінну громадянську позицію», –сказав під час виступу Овчарук.

Він відзначив, що минулого року до усіх місцевих бюджетів області надійшло майже 3 млрд грн, що на 800 млн грн більше, ніж у 2016 році.

Подякував підприємцям і голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Тернопільська область отримує від вашої діяльності і збільшення фондів розвитку місцевих бюджетів всіх рівнів. Ми маємо за що дякувати нашому бізнесу і сьогодні я дякую усім платникам податків за те, що працюємо спільно над розвитком нашої держави, а з нею – й області», – сказав Барна.