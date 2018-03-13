У Тернополі люди на 10 хвилин перекрили пішохідний перехід, протестуючи проти реорганізації обласної школи мистецтв (відео)

Протест зумовлений намірами обласної влади об’єднати обласну школу мистецтв зі Струсівською школою-інтернатом з метою залучити більше державних коштів на даний заклад.

У Тернополі люди на 10 хвилин перекрили пішохідний перехід, протестуючи проти реорганізації обласної школи мистецтв.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в пікеті взяли орієнтовно 30 осіб: працівники школи, а також батьки учнів та діти.

Вони прийшли з протестом під будівлю облради, де сьогодні проходить сесія. Щоб привернути увагу до своїх вимог, вони перед сесію 10 хвилин безперервно ходили по пішохідному переходу поруч з будівлею облради на вул. Замковій.

В руках вони тримали плакати з написами «Збережіть унікальність школи мистецтв», «Нашим дітям – школу в Тернополі», «Приміщення для школи мистецтв – в центрі Тернополя», «Залишити статус ТЕШМ ім. Ґерети без змін».

Протест зумовлений намірами обласної влади об’єднати обласну школу мистецтв зі Струсівською школою-інтернатом з метою залучити більше державних коштів на даний заклад, оскільки наразі експериментальна школа мистецтв єдина в області, в якій поєднується загальноосвітні дисципліни з мистецькими. При цьому заклад роками перебуває в підпорядкуванні управління культури, а не освіти, через це цьогоріч у зв’язку із змінами в освітянському законодавстві забракне коштів на зарплати вчителям загальноосвітніх дисциплін школи.

У свою чергу педколектив навчального закладу переконаний що реорганізацію хочуть провести для того, щоб забрати в школи приміщення та земельну ділянку, які розташовані в самому центрі міста.

Джерело відео - Youtube-канал Тернопільські експрес новини ТЕРЕН