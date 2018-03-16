24 дитини з Тернопільщини вирушили на оздоровлення в Одесу у дитячий табір «Молода Гвардія»
11:08, 16 березня 2018Тернопіль
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Ще 25 дітей відправили на відпочинок у табір «Артек», який знаходиться на Київщині у Пущі-Водиці.
Фото прес-служби ТОДА
24 дитини з Тернопільщини вирушили на оздоровлення та відпочинок у дитячий табір «Молода Гвардія», що в Одесі.
Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, ще 25 дітей відправили на відпочинок у табір «Артек», який знаходиться на Київщині у Пущі-Водиці.
За словами начальника відділу сім’ї та молоді Ігоря Чорного, цьогоріч це вже друга зміна дітей пільгових категорій, яку відправили на оздоровлення за рахунок коштів з державного бюджету.
«Під час першої зміни ми відправили 17 дітей на оздоровлення та відпочинок в Одесу у табір «Молода Гвардія» та 23 дитини на Київщину в «Артек». Усі діти відпочиватимуть протягом 21-го дня. Минулого року в таборах нам вдалося оздоровити близько 600 дітей з Тернопільщини», – розповів Чорний.
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