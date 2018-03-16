24 дитини з Тернопільщини вирушили на оздоровлення в Одесу у дитячий табір «Молода Гвардія»

Ще 25 дітей відправили на відпочинок у табір «Артек», який знаходиться на Київщині у Пущі-Водиці.

24 дитини з Тернопільщини вирушили на оздоровлення та відпочинок у дитячий табір «Молода Гвардія», що в Одесі.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, ще 25 дітей відправили на відпочинок у табір «Артек», який знаходиться на Київщині у Пущі-Водиці.

За словами начальника відділу сім’ї та молоді Ігоря Чорного, цьогоріч це вже друга зміна дітей пільгових категорій, яку відправили на оздоровлення за рахунок коштів з державного бюджету.

«Під час першої зміни ми відправили 17 дітей на оздоровлення та відпочинок в Одесу у табір «Молода Гвардія» та 23 дитини на Київщину в «Артек». Усі діти відпочиватимуть протягом 21-го дня. Минулого року в таборах нам вдалося оздоровити близько 600 дітей з Тернопільщини», – розповів Чорний.