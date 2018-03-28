Медики діагностували у нього сильне алкогольне отруєння через те, що він не розрахував дози спиртного, яку може випити.

На Тернопільщині в стані алкогольної коми госпіталізували 17-річного юнака.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про юнака у важкому стані надійшло до працівників Бережанського відділу поліції від лікаря районної лікарні. Медики діагностували у нього сильне алкогольне отруєння через те, що він не розрахував дози спиртного, яку може випити.

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На щастя, його вчасно госпіталізували в реанімаційне відділення.

Після завершення лікування правоохоронці проведуть відповідну профілактичну бесіду з юнаком та його батьками про неприпустимість вживання алкоголю в такому віці.