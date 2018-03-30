З пояснень підозрюваної, на такий неправомірний вчинок вона зважилася через скрутне матеріальне становище, мовляв, потрібні були кошти на лікування. Проте жодних документів про це надати слідчим не змогла.

У Тернополі працівниця вишу викрала з навчального закладу 16 комп’ютерів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про зникнення системних блоків та моніторів з комп’ютерного класу та аудиторії одного з вищих навчальних закладів Тернополя надійшло до правоохоронців від керівництва вишу.

Оперативними заходами було встановлено, до зникнення техніки причетна співробітниця навчального закладу. 31-річна жителька Зборівщини впродовж лютого виносила з приміщення університету то монітор, то системний блок. Привласнену техніку здавала до ломбардів.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав автомобіль

З пояснень підозрюваної, на такий неправомірний вчинок вона зважилася через скрутне матеріальне становище, мовляв, потрібні були кошти на лікування. Проте жодних документів про це надати слідчим не змогла.

Під час досудового розслідування вдалося встановити, що впродовж лютого підозрювана сім разів здавала до ломбардів міста привласнену техніку. Загалом виручила за все це майно майже 16 тис. грн, хоча реальна сума збитків становить майже 29 тис.

Щодо підозрюваної в якості запобіжного заходу обрано особисте зобов’язання. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ч. 1 та 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).