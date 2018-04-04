Ще одним напрямом співпраці стане участь аматорських колективів української національної меншини Сербії у фестивалях, які відбуваються на території області.

Для дітей сімей військовослужбовців Тернопільщини влаштують відпочинок у Сербії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це домовився заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс під час зустрічі з делегацією Української національною меншини Сербії (УНМС), яку представляли Мирослав Каленюк, Стефан Семянів та Далібор П’єкні.

Сторони також обговорили організацію днів Тернопільщини в Сербії, яка передбачає культурні, освітні, економічні заходи та презентацію краю на зразок тих, які область уже двічі проводила у Києві.

Ще одним напрямом співпраці стане участь аматорських колективів української національної меншини Сербії у фестивалях, які відбуваються на території області, зокрема, святі народних ремесел, фольклору та хореографії «Дзвони Лемківщини», «Борщівська вишиванка», «Тернопільські обереги», Святах замків тощо, а також організація участі делегації зацікавлених підприємців Тернопільщини в українсько-сербському бізнес-форумі та національній експозиції нашої країни на Міжнародному сільськогосподарському ярмарку у Новому Саді.

«Враховуючи взаємну зацікавленість у розширенні двостороннього співробітництва з Національною радою української меншини Сербії ми можемо переходити до економічної співпраці. Тому будемо щиро раді вас бачити на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest 2018», що відбудеться 24-25 травня 2018 року», – сказав Вонс.

Загалом співпраця між Тернопільською обласною державною адміністрацією та УНМС триває вже 11 років в рамках діючого меморандуму.

«Бажання зберегти національну ідентичність, прагнення відродити культурні скарби українського народу стало важливою і позитивною рисою Національної ради української меншини Сербії. Національній раді української меншини вдалось згуртувати українців, які незважаючи на географічну відстань, готові до консолідації та взаємопідтримки. Ми високо цінуємо сьогоднішній рівень співробітництва та щирі добросусідські відносини, й надалі докладемо всіх зусиль, щоб наше партнерство зміцнювалось та розвивалось, щоб традиції української культури в Сербії не забувались, а примножувались новими проектами, і тісними міжлюдськими зв'язками, адже це важлива основа партнерства», – сказав на завершення Вонс.

Заступник голови ОДА відзначив також важливість спільних уже реалізованих проектів, зокрема постійну участь делегації Тернопільської області у Фестивалі української культури «Калина», відпочинок та оздоровлення дітей сімей військовослужбовців області, які є учасниками АТО.