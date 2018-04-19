На Тернопільщині юнак зґвалтував 8-річного хлопчика

Юнак у скоєному зізнався. Розповів, що на ставу ловив рибу, коли підійшов хлопчик та почав заважати йому.

16-річний апідліток познущався над 8-річним хлопчиком. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом інкримінують правоохоронці Підволочиського відділу поліції жителю району.

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Нещастя сталося 18 квітня. На лінію "102" надійшло повідомлення від 20-річного хлопця. Він повідомив, що його малолітнього брата ймовірно зґвалтували.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився 16-річний хлопець - житель сусіднього села. Він у скоєному зізнався. Розповів, що на ставу ловив рибу, коли підійшов хлопчик та почав заважати йому, кидаючи у воду камінці. На зауваження та прохання не робити цього, не реагував. Тому підліток спіймав його, змусив роздягнутися та вступив з ним у статеві зносини неприроднім шляхом.

Після цього дитина втекла, а вдома пожалілася старшому братові на кровотечу. Останній викликав поліцію, а дитину госпіталізували до лікарні.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 153 ч. 3 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Триває слідство.