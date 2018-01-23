У Тернополі затримали 33-річного рецидивіста, який пограбував та зґвалтував 55-літню жінку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тернополянка впродовж п'яти років перебувала на заробітках за кордоном. На цей час квартиру залишила на сина, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та зловживав спиртним. Той ключі від власного житла дав товаришу, аби той пожив у нього, допоки не помириться з дружиною.

Жінка, бажаючи зробити сюрприз синові, повернулася із заробіток без попередження. Коли приїхала, в квартирі нікого не було.

Близько 5 год ранку вона почула, що хтось намагається увійти до оселі. Коли відчинила двері, побачила незнайомого п'яного чоловіка, який просив його пустити, аби він міг взяти зарядне до телефону. Жінка відмовила та зачинила двері.

Через деякий час невідомий повернувся і сказав, що привів її сина у стані алкогольного сп'яніння. Тернополянка відімкнула і підозрюваний напав на неї. Кілька разів він вдарив жінку в обличчя руками, а потім стиснув горло та силою вступив із нею в статеві зносини.

Після цього забрав 700 євро та втік. Жінка за допомогою звернулася до медиків та поліції.

Підозрюваного поліцейські невдовзі затримали в районі залізничного вокзалу. Іноземну валюту він встиг обміняти на гривні і частину з них витратити.

За даними поліції, підозрюваний – уродженець Гусятинського району. У травні 2017 року він звільнився з місць позбавлення волі, де майже сім років відбував покарання за розбійний напад.

Зловмиснику оголосили підозру відповідно до ст. 152 ККУ (зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства) та ст. 187 ч. 2 ( розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм).