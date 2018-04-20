На Тернопільщині мотоцикліст врізався в дерево, чоловік в комі

Потерпілий, керуючи мотоциклом марки VIPER-2000, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де його занесло і він врізався в дерево.

23-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, внаслідок чого злетів з дороги та врізався в дерево.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом ноги та мозковою комою до лікарні потрапив 23-річний житель Борщівського району. Ушкодження він отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 19 квітня близько сьомої ранку на автодорозі Тернопіль — Скалат — Гусятин — Борщів — Жванець. Потерпілий, керуючи мотоциклом марки VIPER-2000, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де його занесло і він врізався в дерево.

Чоловік у реанімації. В нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.