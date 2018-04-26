В Тернополі на автостоянці загорілось авто
10:32, 26 квітня 2018Тернопіль
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Вогнем знищено моторний відсік, панель приладів, обшивку, сидіння на площі 5 м.кв, пошкоджено кабіну транспортного засобу.
Фото УНІАН
Бус Mercedes Sprinter загорівся на автостоянці на масиві “Дружба”.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 26 квітня о 05:30 в м. Тернопіль на вул. Будного, 20б, на території автостоянки виникла пожежа автомобіля Mercedes Sprinter.
Вогнем знищено моторний відсік, панель приладів, обшивку, сидіння на площі 5 м.кв, пошкоджено кабіну транспортного засобу. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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