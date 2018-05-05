На Тернопільщині у молодого чоловіка вилучили арсенал зброї (фото)

У нього виявили гвинтівки, набої, дві банки з вибуховою речовиною, багнет.

На Тернопільщині у 29-річного чоловіка вилучили арсенал зброї.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема у жителя села Гуштин Борщівського району виявили гвинтівки «Мосіна» та «Маузер», 58 набоїв, дві банки з вибуховою речовиною загальною вагою 700 г, предмет схожий на запал до вибухового пристрою, два штик ножі та багнет.

Як розповів керівник борщівської поліції Андрій Свинарчук, оперативна інформація знайшла підтвердження під час санкціонованого обшуку. На підставі ухвали слідчого судді районного суду в помешканні 29-річного чоловіка було проведено обшук. Всі вилучені предмети візуально – часів Другої світової війни, проте у відмінному стані.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження.