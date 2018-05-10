Тернопільська гімнастка здобула три золотих та одну срібну нагороди на Всесвітній літній гімназіаді у Марокко

В особистих змаганнях вона завоювала три золотих нагороди: у багатоборстві, опорному стрибку, вправах на колоді, а в командному заліку спортсменка виборола «срібло».

Тернопільська гімнастка здобула три золотих та одну срібну нагороди на Всесвітній літній гімназіаді, яка проходила з 2 до 9 травня 2018 року в Марокко.

Як повідомили УНІАН в прес-служьбі облдержадміністрації, на Всесвітніх іграх школярів область представляла вихованка міської дитячо-юнацької спортшколи Анастасія Бачинська.

В особистих змаганнях вона завоювала три золотих нагороди: у багатоборстві, опорному стрибку, вправах на колоді, а в командному заліку спортсменка виборола «срібло».

Ще одним представником Тернопілля на Всесвітній гімназіаді в Марокко був борець вільного стилю зі Збаража Юрій Вовк. За результатами виступів він посів четверте місце.

Загалом у ХVІІ Всесвітній літній гімназіаді, яка проходила під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF), взяло участь 4000 спортсменів із 58 країн. Учасники змагалися у 18 видах спорту, шість з яких уперше включені до програми ігор – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг і тхеквондо.

Довідка УНІАН. Анастасія Бачинська – майстер спорту України зі спортивної гімнастики, багаторазова чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, входить до основного складу національної збірної України з спортивної гімнастики, є ученицею Тернопільського НВК «Школа-колегіум ім. Й. Сліпого».