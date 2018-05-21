На Тернопільщині внаслідок ДТП вантажівка злетіла з траси, перекинулася і ледь не скотилась на колію (фото)
11:02, 21 травня 2018Тернопіль
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Завдяки злагодженим та організованим діям рятувальників було недопущено перекидання фури на залізничну колію, яка знаходилась поблизу.
На Тернопільщині внаслідок ДТП вантажівка злетіла з траси, перекинулася і ледь не скотилась на колію (Фото).
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилась 19 травня на трасі поблизу села Великий Глибочок Тернопільського району. Водій автомобіля DAF, не впоравшись із керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у кювет.
Бійці ДСНС провели ряд заходів, пов’язаних із недопущенням займання автомобіля, а також надали допомогу у піднятті транспортного засобу на проїжджу частину. Завдяки злагодженим та організованим діям рятувальників було недопущено перекидання фури на залізничну колію, яка знаходилась поблизу.
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