На Тернопільщині за останні роки відновили уже 100 шкіл (фото)

Якість освіти, за словами голови ОДА, дозволить покращити й освітня реформа, яка розпочалася в Україні.

На Тернопільщині за останні роки відновили уже 100 шкіл.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час виступу на святі останнього дзвоника у Почапинцях Тернопільського району повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Очільник області відзначив, що протягом останніх двох років з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету зокрема у загальноосвітню школу І-ІІІ ст. в Почапинцях було вкладено майже 6 ммлн грн. За ці кошти завершили зовнішній ремонт із перекриттям даху, а також утеплення фасаду й оновлення його за вимогами нового освітнього простору.

«Ми змінили не лише «обличчя» школи, а перш за все – мотивували дітей іти до школи. Водночас, мені приємно, що спільні кроки із органами місцевого самоврядування, з районною радою та районною державною адміністрацією дають відчути конкретний результат», – сказав Барна.

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За його даними, в області уже вдалося оновити 100 шкіл, модернізувати комп’ютерні класи, закупити 52 шкільних автобуси. Якість освіти, за словами голови ОДА, дозволить покращити й освітня реформа, яка розпочалася в Україні.

«З 1 вересня ми розпочинаємо реалізовувати проект «Нова українська школа» і першачки, які підуть до школи, вже будуть навчатися за новими стандартами, за новими партами, з новим дидактичним матеріалом тощо. Щонайменше 50 млн. грн. держава спільно з місцевими бюджетами спрямує на те, щоб діти вже з перших класів навчалися за сучасними методами та підходами. Власне, це буде своєрідною гарантією, що в учнів будуть комфортні умови навчання, якісні знання та належна освіта», – зазначив Барна.

Загалом на Тернопільщині – понад 800 шкіл.