На Тернопільщині до 1 серпня завершать ремонт дороги Тернопіль-Хмельницький (фото)

Вона є частиною міжнародної траси Gо Нighway.

На Тернопільщині до 1 серпня завершать ремонт дороги Тернопіль-Хмельницький, яка є частиною міжнародної траси Gо Нighway.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик під час перевірки якості ремонту даної дороги Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Юлик запевнив, що до початку осені будуть не лише завершені ремонтні роботи, а й нанесено розмітку та приведено у порядок узбіччя.

Гройсман наголосив, що насамперед при ремонті траси Gо Нighway необхідно забезпечити якість.

«Минулого року ми направили на цей проект 800 млн грн, цього року - 4 млрд грн. На ділянці від західного кордону і далі Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань вже зроблено чимало робіт, цього року завершать і ділянку з Вінницької області до Умані», - сказав Гройсман.

Загалом проект, який планує забезпечення якісної дороги до Одеси, Миколаєва та Херсона, планують завершити наступного року.

Голова ТОДА Степан Барна зазначив, що минулого року на державні дороги область отримала 1 млрд грн, що дало можливість зробити дорогу Тернопіль-Львів.

«Ще очікуємо 40 млн грн на завершення цієї дороги. На інвестиційному форумі, який недавно відбувся на Тернопільщині, всі іноземці були приємно здивовані якістю доріг та масштабами будівництва. Вперше за два роки Тернопільщина отримала кошти за перевиконання митних планів, які ми скерували на дорогу М-19 Тернопіль-Дубно. Вона дає вихід на Київ-Чоп і ця дорога дуже важлива для нас стратегічно для залучення інвестицій. Водночас на цьому напрямку ще необхідно додатково 220 млн грн, зокрема для об’їзної Кременця», – сказав Барна.

Гройсман у відповідь порадив зекономити 100 млн грн.

«Ми тоді подумаємо, де взяти ще 100 млн грн», – сказав Прем’єр-міністр.

Він також зауважив, що в 2018 році Тернопільщина отримала 2 млрд грн на дорожній фонд.

«Таких коштів Тернопільська область ніколи не отримувала. Тепер головне – якість виконаних робіт. І без перевитрат, навпаки, важливо економити, бо роботи ще дуже багато. Ми тільки набираємо обертів, нам слід ще відремонтувати десятки тисяч кілометрів, щоб українці їздили нормальними дорогами», – підкреслив Гройсман.

І свою чергу Барна поінформував, що ТОДІ підписала меморандум із проектом Cost-Україна, який забезпечує моніторинг цін, а також забезпечує контроль якості ремонту доріг.

Довідка УНІАН. Проект Gо Нighway поєднає порти Балтійського і Чорного моря від Гданська до Одеси, Херсону й Миколаєва. Цей маршрут враховує траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (Тернопіль – Умань); М-05 Київ – Одеса (Біла Церква – Умань – Одеса); М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (Одеса – Миколаїв – Херсон).

Цього року на виконання робіт за проектом виділено 4 млрд грн. Роботи вже розпочато на 12 об’єктах маршруту, в тому числі на 4 ділянках траси М-12. Станом на кінець травня обсяг виконаних робіт становив 891 млн грн.