Цьогоріч на Тернопільщині за 10 млн грн збудують 11 футбольних полів зі штучним покриттям

Це дозволить охопити більшість районів області подібною інфраструктурою.

Цьогоріч Тернопільщина отримала 10 млн грн на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час відкриття футбольного майданчика у Тернопільській ЗОШ №29 повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«Розвиток спорту та популяризація здорового способу життя – запорука успішної держави та сильної нації. Тому, важливо не лише словами, а й конкретними діями підтримувати цю ідею. У 2018 році в області буде відкрито 11 полів, що дозволить охопити більшість районів подібною інфраструктурою. А завдяки співфінансуванню з боку органів місцевого самоврядування це дозволить зробити цей процес ще успішнішим», – наголосив голова ОДА.

За даними Барни, футбольні майданчики зі штучним покриття з’являться у селах Велика Березовиця Тернопільського району, Трубухівці Бучацького району, Ласківці Теребовлянського району, Баворів Великогаївської сільської ради Тернопільського району, Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільського району, Коцюбинці Гусятингського району, містах Ланівці, Скалат Підволочиського району, смт Підволочиськ та в Бучачі.

У червні передбачається завершення будівництва футбольних полів у селі Ласківці та селі Коцюбинці, у липні – в смт Велика Березовиця, у серпні – у селі Баворів та у селі Товстолуг. Завершення будівництва решти футбольних полів передбачається у вересні та жовтні поточного року.

Голова Федерації футболу Тернопільської області, народний депутат України Тарас Юрик під час відкриття першого у поточному році футбольного поля зазначив, що вартість будівництва одного поля зі штучним покриттям, складає до 1,5 млн. грн.

«Кошти вкладаються в здоров’я наших дітей, і це найважливіша ідеологія даної програми. Адже якщо ми сформуємо і виховаємо здорове майбутнє, то матимемо не лише чемпіонів у спорті, а й успішних людей у різних галузях життєдіяльності нашої держави», – зауважив Юрик.