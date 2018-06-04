На Тернопільщині майже 3 години гасили пожежу в деревообробному цеху (фото)

На Тернопільщині майже 3 години гасили пожежу в деревообробному цеху.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 4 червня о 1.43 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Мирне Підгаєцького району.

На виклик прибув черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю встановили, що загорання виникло у будівлі колишньої стайні. Орієнтовна площа загорання становила 1,4 тис. м кв. Через декілька хвилин прибув резервний караул 14-ї ДПРЧ Управління. Зважаючи на масштабність пожежі, було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. На місце події направлено для допомоги бійців резервного караулу 18-ї ДПРЧ Управління.

О 3 год рятувальники загорання локалізували, а о 5.10 – ліквідували.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 1,4 тис. м кв, 10 деревообробних станків, частково готову продукцію (паркетна дошка, крокви, лати), пошкоджено облицювання стін.